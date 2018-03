Vier Verdächtige nach Scheinehen-Razzia in Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach Razzien in mehreren Bundesländern gegen mutmaßliche Schleuserbanden sind vier Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte, ist über ihre Auslieferung jedoch noch nicht entschieden. Insgesamt wurden sieben Menschen festgenommen, davon vier in Deutschland, drei in Tschechien und Rumänien. Sie sollen in großem Stil Scheinehen organisiert, Urkunden gefälscht und Steuern hinterzogen haben. Bei dem Einsatz am Mittwoch hatten rund 850 Beamte fast 100 Wohnungen und Büros durchsucht. Schwerpunkt der Ermittlungen war Hessen gewesen, insbesondere das Rhein-Main-Gebiet.