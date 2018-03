Vier Verletzte bei Brand in Darmstadt: Wohnungen unbewohnbar

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt sind vier Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei am frühen Samstagmorgen in einer nicht vermieteten Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einem der Zimmer, wie die Feuerwehr berichtete.