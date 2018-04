Vier Verletzte bei Schlägerei in Rüdesheim

Rüdesheim (dpa/lhe) - Bei einer heftigen Schlägerei in Rüdesheim im Rheingau-Taunus-Kreis sind vier Beteiligte verletzt worden. Mit einem Messer, einem Schlagstock und einer Gaspistole gingen die fünf Schläger in der Nacht zum Samstag aufeinander los, wie die Polizei weiter mitteilte. Drei von ihnen wurden schwer verletzt, einer leicht. Die Polizei nahm noch in der Nacht vier Verdächtige fest. Weshalb es zum Streit kam, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.