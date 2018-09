Vier Verletzte bei Unfall auf A66 nahe Fulda

Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 66 sind nahe Fulda vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall am späten Mittwochabend beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Zunächst gingen die Beamten von drei Fahrzeugen aus. Ein Autofahrer war auf einen vorausfahrenden Wagen gekracht. Dieser kam durch den Aufprall erst gegen die Leitplanke, prallte dann zurück auf die Fahrbahn und geriet dort in zwei weitere Fahrzeuge. Die Autobahn war ab dem Dreieck Fulda in Richtung Neuhof gesperrt. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.