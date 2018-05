Vier Verletzte nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Groß-Gerau sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein betrunkener Mann in der Nacht zum Montag mit seinem Fahrzeug an einer Ampel auf einen Kleinwagen, in dem drei junge Männer saßen. Der Unfallverursacher stand nach Polizeiangaben «augenscheinlich» unter Alkoholeinfluss. Alle vier Männer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von knapp 5000 Euro. Da der Unfallverursacher einen Atemalkoholtest verweigerte, wurde eine Blutentnahme angeordnet.