Vier Verletzte nach Wohnungsbrand: Menschen gerettet

Gießen (dpa/lhe) - Bei einem Wohnungsbrand in der Gießener Innenstadt sind vier Menschen leicht verletzt worden. Sie wurden in der Nacht zum Mittwoch mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Etwa 100 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus beteiligt. Feuerwehrleute retteten Menschen mit Drehleitern aus dem Stockwerk über der brennenden Wohnung. Die Nachlöscharbeiten sollten noch bis in die Morgenstunden dauern. Zur Brandursache und dem entstandenen Schaden machte die Polizei zunächst keine Angaben.