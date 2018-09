Viertes Quartal: Anlagenbauer Exyte soll an die Börse gehen

Frankfurt/Main (dpa) - Der schwäbische Anlagenbauer Exyte, ehemals M+W, geht an die Börse. Ein «bedeutender Minderheitsanteil» des Unternehmens solle in Zukunft in Streubesitz sein, erklärte Exyte am Montag. Angestrebt ist ein Börsengang im vierten Quartal. Der österreichische Milliardär Georg Stumpf, Besitzer von Exyte, verkauft damit einen Teil des Unternehmens an die zukünftigen Aktionäre.