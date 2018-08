Vize-Weltmeister Rebic trainiert nach WM wieder mit dem Team

Frankfurt/Main (dpa) - Vize-Weltmeister Ante Rebic hat erstmals nach seinem dreiwöchigen WM-Urlaub wieder am gemeinsamen Mannschaftstraining von DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt teilgenommen. Nach zwei trainingsfreien Tagen, bei dem der Kroate unter anderem einen Laktattest absolvierte, stand der 24 Jahre alte Stürmer am Mittwoch erstmals wieder auf dem Platz. In einem Gespräch mit dem vereinseigenen Sender Eintracht-TV hatte Rebic angekündigt, die Neuzugänge so schnell wie möglich kennenlernen zu wollen.