Vlexx: Verspätungen auf Bahnstrecke Frankfurt-Saarbrücken

Mainz/Saarbrücken/Frankfurt (dpa) - Pendler und Reisende müssen Ende des Monats auf der Bahnstrecke zwischen Saarbrücken und Frankfurt Behinderungen und Zugausfälle hinnehmen: Dort werden wegen Bauarbeiten Züge der Regionalexpress-Linie RE 3 umgeleitet, wie das Verkehrsunternehmen Vlexx am Montag in Mainz mitteilte. Rüsselsheim und der Frankfurter Flughafen werden daher vom 21. April bis 5. Mai nicht angefahren. Der Hauptbahnhof in Frankfurt wird mit zehn Minuten Verspätung erreicht. Die Vlexx empfahl Bahnreisenden, die abweichenden Fahrzeiten bei ihrer Planung zu berücksichtigen. Die Baustellen sind in Saarbrücken, Neunkirchen und Kelsterbach.