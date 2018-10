Volleyball: Frankfurt gewinnt gegen Saligorsk

Salihorsk (dpa) - Volleyball-Bundesligist United Volleys Frankfurt ist mit einem klaren Sieg in die Qualifikation zur Champions League gestartet. Die Hessen gewannen am Mittwochabend ihr Hinspiel in der ersten Runde bei Schachtjor Soligorsk in Minsk mit 3:0 (25:21, 25:22, 25:20). Damit verschaffte sich Frankfurt vor dem zweiten Aufeinandertreffen der beiden Teams am 17. Oktober (19 Uhr) in der Fraport-Arena die bestmögliche Ausgangsposition, um in die nächste Runde einzuziehen.