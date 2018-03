Volleyball-Verband: Nicole Fetting wird Generalsekretärin

Frankfurt/Main (dpa) - Nicole Fetting wird im kommenden Jahr Generalsekretärin des Deutschen Volleyball-Verbandes und damit als erste Frau in der 63-jährigen Verbandsgeschichte die höchste hauptamtliche Funktion übernehmen. Die 37-Jährige tritt zum 1. Februar 2019 die Nachfolge von Jörg Ziegler (62) an, der aus Altersgründen ausscheidet. «Mit Nicole Fetting haben wir unsere Wunschkandidatin für diese anspruchsvolle Führungsposition gefunden», sagte DVV-Präsident Thomas Krohne in einer Mitteilung am Donnerstag.