Volleyballer Steuerwald fällt mit Bänderverletzung aus

Steuerwald hatte dabei noch Glück im Unglück, war doch zunächst eine schwerere Verletzung befürchtet worden. «Das war so nicht zu erwarten, wenn man das Ganze am Samstag mitangesehen hat. Der Fuß war wirklich komplett aus dem Gelenk heraus und musste noch vor Ort vom Berliner Teamarzt eingerenkt werden», sagte United-Trainer Michael Warm am Dienstag. Die Hessen empfangen den Meister an diesem Mittwoch (19.00 Uhr) und müssen gewinnen, um ein drittes Spiel zu erzwingen.