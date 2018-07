Vollsperrung und Stau auf der A67

Viernheim (dpa/lhe) - Nach einem Unfall ist die Autobahn 67 zwischen Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim in beide Richtungen voll gesperrt. Ein Lkw geriet am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr in die Mittelleitplanke, wie die Polizei Südhessen mitteilte. Der eingeklemmte Fahrer konnte demnach aus dem Führerhaus befreit werden. Er sei verletzt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.