Vom «Hessenticket» würden rund 15 000 Menschen profitieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Von einem möglichen «Hessenticket» für Ehrenamtliche würden derzeit rund 15 000 Männer und Frauen profitieren. So viele Menschen sind im Besitz einer Ehrenamtscard, wie die CDU-Fraktion am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Karte ist die Voraussetzung für das bezuschusste Ticket für den öffentlichen Nahverkehr, das Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) vorgeschlagen hatte. Rund zwei Millionen Menschen engagieren sich in Hessen den Angaben zufolge ehrenamtlich. Bereits vor gut einem Jahr wurde ein Schülerticket eingeführt, das einen Euro pro Tag kostet.