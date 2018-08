Von Auto angefahren: Radler in Fulda verletzt

Fulda (dpa/lhe) - Ein 46-jähriger Radfahrer ist in Fulda von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, fuhr der Mann am Freitagabend in Richtung Innenstadt, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Radler stürzte und erlitt mehrere Knochenbrüche. Ein Notarzt brachte den 46-Jährigen ins Krankenhaus.