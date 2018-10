Von Bierkönig bis Weinprinzessin: Großes Hoheitentreffen

Neustadt (dpa) - Erstmals kommen Majestäten aus drei Bundesländern heute zum Hoheitentreffen in Neustadt an der Weinstraße zusammen. Interessierte können dann Bierkönig oder Weinprinzessin aus Pfalz, Nordbaden und Südhessen persönlich treffen. Weit mehr als 50 000 Besucher werden erwartet, wenn sich von 13.30 Uhr an Deutschlands größter Winzerfestumzug rund 6,5 Kilometer durch die Innenstadt schlängelt.