Von der Malsburg in Schäfer-Gümbels Schattenkabinett berufen

«Marlies von der Malsburg hat praktisch ihr ganzes Berufsleben in internationalen Zusammenhängen verbracht. Als Büroleiterin von Udo Bullmann ist sie vertraut mit den Mechanismen, den Konflikten und den Chancen, die Europa ausmachen,» sagte Schäfer-Gümbel am Donnerstagabend bei der Vorstellung seiner Kandidatin in Offenbach. Von der Malsburg warf der schwarz-grünen Landesregierung vor, Europa zu einem Elitenprojekt gemacht zu haben. Europa lebe jedoch von der breiten Akzeptanz, nicht von der Selbstbestätigung und Selbstvergewisserung eines kleinen Kreises von Insidern.