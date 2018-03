Vorbereitungen für Abriss der Tribüne auf Rennbahn

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Vorbereitungen für den Abriss der Tribüne auf der Frankfurter Rennbahn gehen in die heiße Phase. «Derzeit passiert viel auf dem Gelände», sagte eine Sprecherin des Baudezernats am Montag. Die für den Abriss zuständige Firma habe bereits viele Geräte vor Ort. Auch wenn die Vorarbeiten nun gestartet seien, stehe noch nicht genau fest, wann es mit schwerem Gerät an die Tribüne selbst geht. «Die Konstruktion ist nicht ganz ohne», räumte die Sprecherin ein. Insgesamt werde mit etwa sechswöchigen Arbeiten gerechnet.