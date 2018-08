Vorbereitungen für Mathildenhöhe als Welterbe laufen

Darmstadt (dpa/lhe) - Darmstadt bereitet sich intensiv auf die Bewerbung der Mathildenhöhe als Unesco-Welterbe vor. Die Wissenschaftsstadt und das Landesamt für Denkmalpflege in Wiesbaden arbeiteten derzeit gemeinsam mit Hochdruck an der Fertigstellung des sogenannten Nominierungsdossiers und eines Managementplans, teilte die Stadt auf Anfrage mit. Beide Dokumentationen müssten als Antragsunterlagen der Unesco in Paris bis Ende September digital auf Englisch vorgelegt werden.