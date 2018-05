Vorerst kein Prozess um Sexmob-Falschaussage

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der anstehende Prozess um einen angeblichen Sexmob in der Frankfurter Silvesternacht 2016 findet vorerst nicht statt. Das für den 8. Juni terminierte Verfahren wurde zunächst aufgehoben, wie das Amtsgericht Frankfurt am Mittwoch mitteilte. Hintergrund ist, dass eine der beiden Beschuldigten vor gut einer Woche erstochen aufgefunden worden war und der Mitangeklagte deswegen unter Mordverdacht in Untersuchungshaft sitzt. Über den abgesagten Prozess hatte zuvor die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» berichtet.