Vorschlag: Fraa Rauscher auf Ampeln in Sachsenhausen

Becker will die Idee in die Frankfurter Koalition einbringen. Es sei noch nichts durchkalkuliert, auch ein Design gebe es noch nicht. «Aber es wäre sicherlich ein Betrag, den man für eine Image-Werbung für Alt-Sachsenhausen ausgeben kann», sagte der Stadtkämmerer, der sich Fraa-Rauscher-Ampeln an mehreren geeigneten Stellen im Viertel vorstellen kann.

Der Fraa (südhessisch für «Frau») Rauscher wurde in der Frankfurter Klappergasse bereits ein Brunnen gewidmet. Im Lied «Die Fraa Rauscher aus de Klappergass'» wird das Stadtoriginal sogar besungen.