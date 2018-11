W-Lan-Schulprojekt in Frankfurt soll mit 29 Schulen starten

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Knapp 30 Frankfurter Pilotschulen soll vom kommenden Jahr an drahtloses Internet erhalten. Darauf hat sich die Koalition von SPD, CDU und Grünen im Rathaus am Dienstag geeinigt. Für die Einrichtung von W-Lan an allen Frankfurter Schulen seien knapp acht Millionen Euro veranschlagt, sagte Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD). Ursprünglich war der Start des Pilotprojekts mit 14 teilnehmenden Schulen geplant gewesen, nun sind es 29.