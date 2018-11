WG für Menschen mit und ohne Behinderung geplant

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gemeinsam unter einem Dach: Eine Wohngemeinschaft (WG) für junge Menschen mit und ohne Behinderung in Frankfurt soll 2021 fertiggestellt werden. Geplant sei ein Neubauprojekt mit 54 frei finanzierten Wohnungen auf über 2000 Quadratmeter Grundstücksfläche im Stadtteil Bornheim, wie die Nassauische Heimstätte und Lebenshilfe am Mittwoch mitteilten. Eine dieser Wohnungen wird eine barrierefreie Erdgeschosswohnung mit sieben WG-Zimmern sein. Eine entsprechende Absichtserklärung der beiden Parteien wurde am Mittwochmittag unterzeichnet.