WWF sieht Gewässer in Hessen in schlechtem Zustand

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) - Viele Flüsse und Bäche in Hessen sind einer Analyse der Umweltorganisation WWF zufolge in schlechtem Zustand. Es gebe wie in den anderen Bundesländern großen Handlungsbedarf, erklärte die Umweltschutzorganisation am Montag unter Berufung auf eine Analyse offizieller Behördendaten. Grund seien die Belastung mit Nitrat aus der Landwirtschaft und Schadstoffen wie Quecksilber. Beim Grundwasserschutz gehöre Hessen allerdings zu den bundesweiten Vorreitern.