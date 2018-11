Wachleute in Hessen bekommen mehr Geld

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die etwa 23 000 Beschäftigten privater Sicherheitsfirmen in Hessen bekommen mehr Geld. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberverband BDSW einigten sich auf einen neuen Tarifvertrag, wie beide Seiten am Donnerstag in Frankfurt mitteilten. Der Stundenlohn der untersten Lohngruppe, in der sich ein Großteil der Beschäftigten befindet, steigt ab Anfang 2020 auf 10,75 Euro. Vom 1. Dezember 2018 an bekommen sie nach dem alten Tarifvertrag bereits eine Erhöhung von 4 Prozent auf dann 10,20 Euro Stundenlohn, wie Verdi erläuterte.