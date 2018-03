Wachsame Katze «Nala» vertreibt Einbrecher

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Eine wachsame Katze hat ihr Frauchen in Rüsselsheim vor einem Einbrecher bewahrt. Dieser habe am Mittwochmorgen wegen der laut maunzenden Katze die Flucht ergriffen, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Das vierjährige Tier hatte demnach so vehement miaut, dass sein Frauchen aufwachte und nach «Nala» schauen wollte. Dabei sah die Frau gerade noch, wie der Einbrecher aus ihrer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus lief. Beute hatte er wegen seiner überhasteten Flucht nicht gemacht.