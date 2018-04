Wärmster April in Hessen und Kältrekord in Fritzlar

Offenbach (dpa) - Noch nie war in Hessen ein April wärmer. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,6 Grad war es der wärmste April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881, wie der Deutsche Wetterdienst nach Auswertung der hessischen Messstationen am Montag berichtete. Der langjährige Mittelwert in Hessen lag bei kühlen 7,5 Grad.