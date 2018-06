Waffenamnestie: Hessen geben mehr als 900 Schusswaffen ab

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der laufenden Amnestie zur straffreien Abgabe illegaler Waffen haben Bürger in Hessen bislang mehr als 910 Schusswaffen zu den Behörden gebracht. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, wurden bis zum Stichtag 31. Mai 2018 insgesamt 522 Kurz- und 393 Langwaffen abgegeben. Bevor sie eingeschmolzen werden, überprüfen Experten des Landeskriminalamtes, ob mit den Waffen Straftaten begangen wurden, wie ein Ministeriumssprecher in Wiesbaden erläuterte.