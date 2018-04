Waffenfreie Innenstadt: Sicherheitskonzept für Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Videoüberwachung, Betonsperren und einer Waffenverbotszone wollen Stadt und Polizei in Wiesbaden für mehr Sicherheit sorgen. «Uns geht es um die Verhütung von Straftaten und die schnellere Aufklärung bereits begangener Verbrechen», sagte Bürgermeister Oliver Franz (CDU) am Mittwoch in der Landeshauptstadt. Der Maßnahmenkatalog umfasst insgesamt zehn Punkte. «Wir haben außerdem zehn Mitarbeiter freigestellt, die in zivil unterwegs sind und gerade den Intensivtätern auf den Füßen stehen werden», erklärte Stefan Müller, Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen.