Wahl: Merkel und Bouffier warnen vor «linken Experimenten»

Auch Bouffier betonte direkt zu Beginn seiner Rede: «Was wir auf gar keinen Fall gebrauchen können, ist eine linke Mehrheit in diesem Land. Ein Parteienbündnis, in dem die Linke politischen Einfluss gewinnt, wäre Gift für Hessen. Das wäre der Abstieg von Hessen.» Bouffier warb dafür, beide Stimmen der Union zu geben und nicht etwa taktisch aufzuteilen. In Richtung der Freien Demokraten sagte er: «Die FDP kann dieses Land nicht stabil halten.»

Die CDU hat nach den jüngsten Umfragewerten immer mehr an Zustimmung verloren. Die Wahlforscher sehen die Union abgerutscht bei 26 Prozent, die SPD bei 20 beziehungsweise 21 Prozent. Der Höhenflug der Grünen hält dagegen, mit prognostizierten 20 bis 22 Prozent. Linke, FDP und AfD können voraussichtlich mit einem Landtagseinzug rechnen.

Bei der Landtagswahl 2013 war die CDU als stärkste Kraft auf 38,3 Prozent, die SPD dahinter auf 30,7 Prozent und die Grünen auf 11,1 Prozent der Stimmen gekommen.

Am Abend stand noch eine weitere Wahlkampfveranstaltung mit Merkel und Bouffier im mittelhessischen Ortenberg an. Weitere Termine sind am Dienstag in Dieburg und am Donnerstag in Fulda geplant.