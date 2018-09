Wahl-O-Mat will bei der Entscheidung zur Landtagswahl helfen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Einen Monat vor der Landtagswahl steht für die hessischen Wähler erstmals ein Wahl-O-Mat zur Verfügung. Er soll sie bei der Entscheidung zur Stimmabgabe unterstützen. Der Direktor der Landeszentrale für Politische Bildung, Alexander Jehn, hat ihn am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden freigeschaltet. Ein Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool im Internet, das zeigt, welche Parteien der eigenen politischen Position am nächsten stehen. Gewählt wird am 28. Oktober.