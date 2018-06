Wahl-Umfrage: Schwarz-Grün in Hessen weiter ohne Mehrheit

Wenn der Urnengang an diesem Sonntag wäre, käme die CDU nach der Umfrage auf 31 Prozent der Stimmen und wäre stärkste Kraft im Land. An Nummer zwei rangieren die Sozialdemokraten mit 25 Prozent. Die Grünen könnten mit 13, FDP und Linke jeweils mit 8 Prozent rechnen. Die AfD würde mit 11 Prozent ebenfalls in den Landtag einziehen. Gewählt wird der hessische Landtag am 28. Oktober. Rund 1000 Wahlberechtigte waren befragt worden.

Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 war die CDU mit 38,3 Prozent stärkste Partei geworden, die SPD kam auf 30,7 Prozent. Die Grünen lagen bei 11,1, die Linke bei 5,2 und die FDP bei 5,0 Prozent. Die AfD hatte bei der vergangenen Landtagswahl mit 4,1 Prozent den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde verpasst.