Wahl-Umfrage: Weiterhin keine Mehrheit für Schwarz-Grün

Auch eine vor wenigen Tagen veröffentlichte Umfrage des Hessischen Rundfunks sah keine Mehrheit für Schwarz-Grün.

Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 war die CDU als stärkste Kraft auf 38,3 Prozent gekommen, die SPD auf 30,7 und die Grünen auf 11,1 Prozent der Stimmen. Die Linke holt 5,2 und die FDP 5,0 Prozent. Die AfD scheiterte mit 4,1 Prozent am Einzug in den Landtag. Die Wahl 2018 findet am 28. Oktober statt.