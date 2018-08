Wahl des neuen Bischofs: Kirche ruft zu Vorschlägen auf

Blick auf ein Kreuz am Haus der Kirche in Kassel, dem Sitz der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW). Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) ruft ihre 830 000 Mitglieder dazu auf, bis Ende August Nachfolger für den amtierenden Bischof Martin Hein vorzuschlagen. Gesucht würden Kandidaten mit theologischer und seelsorgerischer Kompetenz sowie der Fähigkeit zu leiten, sagte EKKW-Präses Thomas Dittmann am Donnerstag in Kassel. Im März wolle man dann die engere Auswahl von Kandidaten präsentieren. In der Frühjahrssynode, der Mai-Sitzung des Kirchenparlaments, soll der Nachfolger gewählt werden. Der amtierende Bischof Hein wird im September 2019 in den Ruhestand verabschiedet.