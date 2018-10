Wahlumfrage sieht Grüne hinter SPD: Verluste für CDU und SPD

Hamburg/Kassel (dpa) - Drei Tage vor der hessischen Landtagswahl hat die CDU in einer aktuellen Wahlumfrage weiter die Nase vorn. Die SPD kommt vor den Grünen auf Platz zwei und die AfD zieht erstmals in den Landtag ein. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey für den «Spiegel» und die «Hessische Niedersächsische Allgemeine» (HNA) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Christdemokraten kämen demnach auf 27,9 Prozent, die SPD auf 22 Prozent und die Grünen auf 18,5 Prozent.