Waigel mahnt Merkel und warnt vor Bruch der Unionsfraktion

Der frühere Bundesfinanzminister appellierte zudem an alle Seiten in der Union, den Konflikt nicht weiter eskalieren zu lassen: «Man kann diesen Streit doch niemandem mehr glaubhaft erklären.» Waigel warnte die CSU-Landesgruppe vor einer Aufkündigung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. Dies habe «1976 nicht funktioniert, und auch jetzt würde niemand davon profitieren», so der CSU-Politiker unter Hinweis auf die schwere unionsinterne Krise vor über 40 Jahren.