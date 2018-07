Waldbrand auf der Platte bei Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Waldgebiet im Taunus bei Wiesbaden ist am Dienstagmittag in Brand geraten. Wie die Feuerwehr in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, war ein Gebiet von etwa 2500 Quadratmetern im Bereich der rund 500 Meter hoch gelegenen Platte betroffen. Der «Wiesbadener Kurier» hatte zuvor darüber berichtet. Etwa 30 Einsatzkräfte seien vor Ort, sagte ein Feuerwehrsprecher.