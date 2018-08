Waldbrand im Taunus: Polizei geht von Brandstiftung aus

Königstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - Unbekannte haben am Samstag am Feldberg im Taunus an zwei Stellen Feuer gelegt. Von den Tätern fehlte am Sonntag noch jede Spur, wie die Polizei in Wiesbaden berichtete. Der erste Waldbrand brach wenige hundert Meter unterhalb des Taunusobservatoriums aus - auf einer rund einen Hektar großen Fläche. Ein zweites Feuer etwa 400 Meter weiter erfasste ungefähr 30 Quadratmeter Wald.