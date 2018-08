Waldbrandgefahr gesunken: Ministerium bittet um Vorsicht

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die vereinzelten Regenschauer und gesunkenen Temperaturen haben die Waldbrandgefahr in Hessen sinken lassen. Dennoch sei die Vegetation weiter sehr trocken und es sei Vorsicht angebracht, teilte das Umweltministerium am Freitag in Wiesbaden mit. So müsse etwa das Grillverbot an einigen Stellen aufrecht erhalten bleiben. Die am 24. Juli in Kraft gesetzte zweithöchste Alarmstufe A könne aufgehoben werden. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass sie erneut ausgerufen werden müsse.