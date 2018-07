Waldkunstpfad «Kunst Ökologie»: Künstler beginnen Arbeit

Darmstadt (dpa/lhe) - Die 23 Künstler des 9. Internationalen Waldkunstpfads in Darmstadt reisen am Montag (23.9) an und beginnen mit der Gestaltung ihrer Werke. Sie kommen aus neun Ländern, darunter sind neben fünf europäischen Staaten auch die USA, Südafrika, Namibia und Japan. Ihre Entwürfe zum Thema Kunst und Ökologie sowie die Materialien für die Kunstwerke lägen bereits vor, berichtete der Verein für Internationale Waldkunst.