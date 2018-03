Warmes Wochenende mit Wolken und Schauern

Am Samstag soll es zunächst noch trocken bleiben. Im Laufe des Nachmittags tritt im Südwesten dann schauerartig starker Regen auf. In der Nacht zum Sonntag wird es flächendeckend Schauer geben, ehe sie wieder abklingen. Am Sonntag verdichtet sich von Westen her die Bewölkung und schauerartiger Regen breitet sich erneut aus. Örtlich sind Gewitter möglich. Im Süden und Osten bleibt es länger trocken. Auch am Montag ziehen Schauer über das Land. Längeren Sonnenschein gibt es in Südhessen. Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.