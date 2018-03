Warnstreik: Briefe bleiben auch in Mittelhessen liegen

Betroffen sind Gebiete mit den Postleitzahlen 34, 35 und 36 - also auch der Lahn-Dill-Kreis, der Kreis Gießen, der Landkreis Marburg-Biedenkopf und Teile des Landkreises Limburg-Weilburg.

Rund 300 Beschäftigte aus den Bereichen Kassel und Gießen hatten sich am Morgen in der Stadthalle Alsfeld zu einem Warnstreik versammelt, um den Forderungen der Gewerkschaft Verdi Nachdruck zu verleihen.

„Wir hatten absichtlich nicht flächendeckend aufgerufen. Dort, wo die Kollegen teilgenommen haben, ist mit Sicherheit Post liegen geblieben“, erklärte der Verdi-Sekretär Patrick Fois.

Sprecher kündigt an: Rückstände am Samstag aufarbeiten

Man werde eventuelle Rückstände am Samstag aufarbeiten, kündigte ein Sprecher der Deutschen Post AG in Frankfurt an. Die Aktionen in den hessischen Postleitzahlbereichen 34, 35, und 36 waren Teil von bundesweiten Protesten, die bereits am Donnerstag begonnen hatten. Am Freitag fanden auch Proteste in den ostdeutschen Bundesländern, in Niedersachsen, Bremen und Baden-Württemberg statt. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den kommenden Montag in Bonn angesetzt.

Bundesweit beschäftigt die Deutsche Post rund 130 000 Mitarbeiter nach Tarif. Verdi fordert für sie sechs Prozent mehr Geld. Außerdem soll eine tarifvertragliche Wahlmöglichkeit geschaffen werden, wonach ein Teil der Tariferhöhung in freie Zeit umgewandelt werden kann. Das bislang jährlich gezahlte, variable Entgelt will Verdi durch einen festen monatlichen Betrag ablösen und den rund 32 000 Beamten ihre so genannte Post-Zulage erhalten.

Dem Vernehmen nach soll es bei der Freizeit-Wahlmöglichkeit etwas Bewegung gegeben haben, bei der Frage der höheren Bezahlung hingegen nicht. Die Post kann die Warnstreiks nach Angaben eines Sprechers nicht nachvollziehen, zumal die bisherigen Verhandlungen konstruktiv verlaufen seien. (dpa/lhe/hog)