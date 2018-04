Warnstreik: Einschränkungen am Flughafen Frankfurt

Fluggäste stehen am Frankfurter Flughafen vor einer Anzeigetafel. Foto: Arne Dedert

Fluggäste stehen am Frankfurter Flughafen vor einer Anzeigetafel. Foto: Arne Dedert

Frankfurt (dpa) - Flugreisende müssen sich am Dienstag am Airport Frankfurt wegen eines Warnstreiks ganztägig auf erhebliche Einschränkungen einstellen: Beschäftige aus den Bereichen Flugzeugabfertigung und Flughafenfeuerwehr legten am Morgen die Arbeit nieder. Außerdem sei die Flugsicherheitskontrolle betroffen, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. «Das ist auch das, wodurch wir die extremsten Einschränkungen erwarten.»