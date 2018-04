Warnstreik: Schauspiel Frankfurt streicht zwei Vorstellungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines kurzfristig anberaumten Warnstreiks hat das Schauspiel Frankfurt am Ostermontag zwei Vorstellungen abgesagt. Das «Das siebte Kreuz» von Anna Seghers im Großen Haus und Woody Allens «Husbands and Wives» in den Kammerspielen wurden vom Spielplan ersatzlos gestrichen. Den Betroffenen wurde auf der Website der Bühnen eine Entschädigung oder Umtausch angeboten.