Warnstreik: U-Bahnen und Straßenbahnen stehen still

Eine Taube sitzt auf dem leeren U-Bahnsteig im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold

Eine Taube sitzt auf dem leeren U-Bahnsteig im Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am frühen Mittwochmorgen in Frankfurt am Main begonnen. U-Bahnen und Straßenbahnen blieben in den Depots. Weil der Warnstreik den Tag über dauern soll, rechnen die beiden Verkehrsunternehmen TraffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) erst für Donnerstag wieder mit einem planmäßigen Verkehr der städtischen Bahnen. Das teilten beide Gesellschaften am Mittwoch mit. Die Gewerkschaft ver.di hatte die Beschäftigten zu dem Ausstand aufgerufen.