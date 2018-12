Warnstreik: Zugverkehr in Hessen größtenteils eingestellt

Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen des bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Bahn steht der Regionalverkehr in Hessen weitgehend still. Züge können nur noch sehr vereinzelt fahren, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag mit. Der Rhein-Main Verkehrsverbund (RMV) hatte schon am frühen Morgen den gesamten S-Bahn-Betrieb eingestellt. Da eine Mehrzahl der Stellwerke in Hessen bestreikt werde, sei ein geregelter Zugverkehr nicht mehr möglich, hieß es. Die genaue Zahl der bestreikten Stellwerke sei noch unklar.