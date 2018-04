Warnstreik am Dienstag am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft verdi weitet an diesem Dienstag ihre Warnstreiks auf den Frankfurter Flughafen aus. Reisende müssten mit starken Einschränkungen im Luftverkehr rechnen, kündigte verdi am Montag in Berlin an. Außer an Deutschlands größtem Flughafen hat verdi auch zu Warnstreiks an den Flughäfen in München, Köln und Bremen aufgerufen. Bestreikt werden sollen die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr.