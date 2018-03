Warnstreik im öffentlichen Dienst

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen hat die Gewerkschaft Verdi den Druck erhöht. Bei einem Warnstreik gingen am Freitag in Frankfurt nach Gewerkschaftsangaben rund 600 Beschäftigte auf die Straße. «Wir haben erste Nadelstiche gesetzt», sagte Tarifkoordinator Jens Ahäuser. Zugleich kündigte Verdi für Donnerstag (22. März) weitere Kundgebungen in Darmstadt und Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) an.