Warnstreik in Frankfurt und Osthessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden heute mit Aktionen insbesondere im Frankfurter Raum und in Osthessen fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten am Vormittag unter anderem zu Demonstrationen in Frankfurt und Hanau auf. In Hessens größter Stadt Frankfurt sollen von dem Streik unter anderem die Straßen- und U-Bahnen betroffen sein, die Müllabfuhr, Kitas oder Krankenhäuser.