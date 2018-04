Warnstreiks: Pendler in Frankfurt brauchen Geduld

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich allein in Frankfurt 4500 Beschäftigte an dem Warnstreik, in Hanau gab es ungefähr 2000 Teilnehmer. Hier waren vor allem öffentliche Dienststellen von den Warnstreiks betroffen. Zu einer Demonstration in der Frankfurter Innenstadt kamen nach Verdi-Angaben rund 3500 Teilnehmer.

Nach Angaben eines Sprechers der bestreikten Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) blieb ein Verkehrschaos aus. Es sei spürbar, dass sich viele Pendler vorab auf die Protestaktionen eingestellt hätten. Die zehn Straßen- und alle neun U-Bahn-Linien Frankfurts sollten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi bis zum Ende des Fahrplans in den Depots bleiben. Täglich benutzen rund 300 000 Menschen in Frankfurt die Straßen- und U-Bahnen.

In Frankfurt waren am Freitag auch die Müllabfuhr, Kitas, Krankenhäuser und die Stadtverwaltung von den Protesten betroffen. Auch in Offenbach, im Wetteraukreis, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis sowie in Kreisen und Kommunen in Osthessen war zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen worden.

Verdi und der ebenfalls beteiligte Deutsche Beamtenbund fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) haben seit Dienstag rund 350 ihrer Mitglieder in Hessen die Arbeit niedergelegt und sich an den Warnstreiks beteiligt. An diesem Sonntag beginnt in Potsdam die dritte und möglicherweise entscheidende Verhandlungsrunde.

Seit Dienstag gab es in Hessen Warnstreiks und Streikkundgebungen in Kassel, Darmstadt, Wiesbaden, Gießen, Hanau und Frankfurt.